颶風、乾旱、熱浪、山火和洪水等極端天氣近期不斷來襲,白宮週四表示,應對一系列面對氣候變化時,聯邦機構採取的措施奏效。

拜登總統剛上任的時候,就開始實行一系列應對氣候變化的措施,當中包括20多間聯邦機構設定計劃,應對氣候危機,包括為聯邦消防員加薪,車隊改用電動車,指出最有氣候風險的軍事基地等多個項目。

白宮週四發布一系列相關的報告,強調聯邦政府在這方面取得進展,包括強化聯邦設施,及加強供應鏈,以應對氣候導致的天災,擴大機構內部人員的氣候教育和培訓。

