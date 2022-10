【KTSF】

美國國防部宣布第二批因與中國軍方有關而被加入黑名單的中企名單,其中包括大疆創新和華大基因。

週三公布的黑名單,除了大疆與華大基因之外。還包括浙江大華、中國化工集團和中國化學工程集團等十幾家中企名單。

國防部表明,此舉是要反制中國的軍民融合戰略,該戰略通過讓解放軍通過民用機構,獲取和研發的先進技術和專業知識,來實現軍隊的現代化目標。

