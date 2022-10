泰國託兒所38死襲擊案 兇手疑吸毒後犯案

【有線新聞】

泰國造成38人死亡的託兒所襲擊案,報道指兇徒懷疑吸毒後犯案。總理巴育到當地探望家屬,當局亦承諾提供支援。

在泰國東北部農磨蘭普府,這個向來平靜的小鎮,瀰漫愁雲慘霧。

事隔一日,遇襲託兒所教職員和小朋友的親屬仍未能接受失去至親的現實。

附近的居民都到來悼念,他們都說當地一直過着簡單的生活,沒想過會發生這樣的慘劇。

當局派心理醫生到場輔導居民,亦會安排向家屬發放撫恤金。

總理巴育到案發現場獻花,並慰問家屬,承諾會全力支援,並下令徹查案件。

涉案的34歲前警員班雅因為管有冰毒被革職,行兇前數小時就毒品控罪上庭,原定星期五判刑。警方引述他的母親說,班雅上庭後服用過精神藥物,神志不清。

警方指班雅到託兒所找尋自己的繼子,但繼子不在,班雅突然大開殺戒,再回家殺死妻兒後自殺身亡。

案中死者包括超過20個小童,亦有懷孕的教師,另外多人傷勢嚴重。

副總理兼衛生部長參威拉軍到醫院探望,他說全國的人民都會為事件而傷感。

