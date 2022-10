【KTSF】

南灣聖荷西7月發生車禍,一個行人嚴重受傷,延至上星期五死亡。

警方表示,車禍在7月30日下午發生,地點是Auzerais Avenue 400號路段,案發時一輛2020年Dodge pickup貨車,撞向一架停在路邊、裡面沒有人的汽車,汽車被撞上行人路,撞倒一棵大樹及附近一名男子,肇事司機之後步行逃走。

被撞的男事主嚴重受傷送院,但延至上星期五離世。

這宗是聖荷西今年第51宗致命車禍,警方呼籲市民向警方提供有關這宗車禍的資料,電話是(408) 277-4654。

