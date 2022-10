普渡大學發生兇殺案 南韓裔學生涉殺室友被捕

【KTSF 周正鈞報導】

普渡大學(Purdue University)發生兇殺案,大學警方拘捕及起訴一名22歲南韓裔學生,他涉嫌殺害其室友。

普渡大學警察局長指,一名22歲南韓裔學生Ji Min Sha打911,報稱他的室友Varun Chheda在宿舍中死去,警方到達現場拘捕這名學生。

暫時行兇動機未明,警方相信是無預謀的突發事件,初步驗屍結果顯示,死者身上有多個尖銳硬物所造成的創傷。

事件發生後,學生在校園聚集悼念死者。

普渡大學宿舍聯會主席Claire Schnefke說:「我想所有人都震驚,我想所有人都驚訝,沒有人想到今天會發生這種事,尤其在普渡大學這麼安全的校園。」

來自Indianapolis的Varun Chheda,他之前就讀的Sycamore學校,老師都說他為人幽默及受歡迎。

亞裔學生會代表說:「他的朋友及家人都對他很照顧,他的離世是筆墨難以形容,所以請大家一起將我們的愛送給Varun的親人。」

學生領袖就表示,這聚會也想令其他學生知道,校園是安全的。

Wiley宿舍大樓主席Torin Vandervort說:「我們想學生感到安全,但也考慮到這事件發生後,不希望學生之間對某群組的人產仇恨,我們也想大家知道,我們是同一個社區,國際學生或韓裔學生在校園內都不用擔心,我們確保是一體的,互相保護大家。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。