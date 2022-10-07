普渡大學發生兇殺案 南韓裔學生涉殺室友被捕

【KTSF 周正鈞報導】

普渡大學（Purdue University）發生兇殺案，大學警方拘捕及起訴一名22歲南韓裔學生，他涉嫌殺害其室友。

普渡大學警察局長指，一名22歲南韓裔學生Ji Min Sha打911，報稱他的室友Varun Chheda在宿舍中死去，警方到達現場拘捕這名學生。

暫時行兇動機未明，警方相信是無預謀的突發事件，初步驗屍結果顯示，死者身上有多個尖銳硬物所造成的創傷。

事件發生後，學生在校園聚集悼念死者。

普渡大學宿舍聯會主席Claire Schnefke說：「我想所有人都震驚，我想所有人都驚訝，沒有人想到今天會發生這種事，尤其在普渡大學這麼安全的校園。」

來自Indianapolis的Varun Chheda，他之前就讀的Sycamore學校，老師都說他為人幽默及受歡迎。

亞裔學生會代表說：「他的朋友及家人都對他很照顧，他的離世是筆墨難以形容，所以請大家一起將我們的愛送給Varun的親人。」

學生領袖就表示，這聚會也想令其他學生知道，校園是安全的。

Wiley宿舍大樓主席Torin Vandervort說：「我們想學生感到安全，但也考慮到這事件發生後，不希望學生之間對某群組的人產仇恨，我們也想大家知道，我們是同一個社區，國際學生或韓裔學生在校園內都不用擔心，我們確保是一體的，互相保護大家。」

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