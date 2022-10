【KTSF 周正鈞報導】

在有色鑽石當中,粉紅色鑽石被視為最罕有及最值錢,香港時間星期五就一顆粉紅鑽拍賣,創下拍賣史上鑽石每卡最貴的紀錄。

這一顆11.15卡名為Williamson Pink Star的粉紅鑽,在香港蘇富比拍賣會中,有人以近5千萬美金投得,比拍賣前估值2千1百萬,高出一倍以上。

這一顆粉紅鑽的名源自兩顆經典鑽石,第一顆是23.6卡的Williamson鑽石,是已故英女王伊利沙伯二世1947年的結婚禮物。

另一顆就是59.6卡的Pink Star,2017年以破紀錄拍賣價7千1百20萬被投得。

而這一顆Williamson Pink Star,是拍賣會上歷來第二大的粉紅鑽。

