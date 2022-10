白俄維權人士和俄烏兩人權組織膺諾貝爾和平獎

【有線新聞】

諾貝爾和平獎揭曉,由白俄羅斯人權領袖比亞利亞茨基,以及俄羅斯、烏克蘭人權組織共享殊榮。挪威諾貝爾委員會指,他們多年來保護公民權利,展示了民間社會對和平與民主的重要性。

60歲的比亞利亞茨基畢生推動白俄羅斯民主,上世紀八十年代中期有份發起白俄民主運動,96年創立人權組織「春天」,記錄盧卡申科政府和部隊對政治犯用酷刑情況。

白俄羅斯政府一直想他噤聲,2011年當局以逃稅罪名將他判監,到去年中再次將他收押,至今仍未審訊。

獲獎的俄羅斯人權組織「紀念碑」過去30多年記錄蘇聯時期的政治鎮壓行動,為曾打壓人士提供協助,一度被視為俄羅斯走向開放的象徵,如今就是莫斯科的眼中釘。

俄羅斯最高法院去年底裁定「紀念碑」沒按規定為相關的發布刊物,包括社交媒體帖文加上標註煽動恐怖和極端主義,下令解散。

「紀念碑」指獲獎肯定了其人權工作,以及在俄羅斯不斷受攻擊打壓的工作人員。

至於07年成立的烏克蘭「公民自由中心」,致力促進烏克蘭人權和民主,並向當局施壓。

自俄羅斯二月入侵烏克蘭後,「公民自由中心」參與調查俄羅斯對烏克蘭犯下的戰爭罪行,追究責任。

負責評審的挪威諾貝爾委員會讚揚他們多年來致力,保護公民的基本權利。

挪威諾貝爾委員會主席安德森說:「他們努力記錄戰爭罪行侵犯人權和濫權,共同展示民間社會對和平民主的重要性。」

委員會指出今年和平獎得主弘揚了諾貝爾對和平和博愛的願景,而這是當今世界最需要。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。