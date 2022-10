加州俄勒岡華盛頓州與加拿大卑詩省攜手應對氣候變化（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州、俄勒岡、華盛頓等州份和加拿大卑詩省簽署合作聲明,承諾北美太平洋西岸地區,將攜手應對氣候和環境變化。

加州州長紐森、俄勒岡州長Kate Brown,以及華盛頓州長Jay Inslee週四聯同加拿大卑詩省長John Horgan,一同在舊金山(三藩市)簽署最新氣候協定。

舊金山市長布里德亦在場並讚賞他們為下一代著想。

紐森說:「所有這些了不起的州和省長上台,我們將更新這份長達五年未更新的合作備忘錄。」

卑詩省長John Horgan指,北美太平洋沿岸一直處於氣候危機的前線,通過簽署這份合作聲明,各方將可鞏固他們在應對氣候方面的領導優勢,以及為美加邊境兩邊的人,開闢一條更清潔、更強大的未來的道路,並為市民提供良好的工作和機會。

根據週四簽署的聲明包括,將加速當地低碳經濟轉型,投資氣候基礎設施,例如電動車充電站、綠色港口和清潔電網等基礎設施,並在應對乾旱、山火、高溫天氣和海洋氣候變化等領域展開合作。

四位領導人共同承諾,2050年將太平洋西岸的溫室氣體排放量減少至少八成。

