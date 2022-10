拉斯維加斯有人持刀襲擊路人釀兩死6傷 疑犯被捕

【KTSF】

週四在拉斯維加斯市中心有人用刀襲擊人,造成6人受傷,至少有兩人喪生。

據拉斯維加斯大都會警局稱,週四上午11時42分接報,在拉斯維加斯大道3100號街區Wynn賭場前有多人被刺傷,警方在現場發現了一把大菜刀。

拉斯維加斯警長Dori Koren說:「截至目前,我們估計這起事件有8名受害者,我們拘留的一名嫌疑人,在8名受害者中,不幸且非常悲慘地,其中兩人已經過世,還有三人情況危急,其他人似乎穩定,但我們在了解更多信息後,會更新情況。」

有一位目擊者講述了當時的情景。

目擊者說:「然後我意識到它更糟,我聽到尖叫聲,和一個人給某人胸部按壓,然後這裡有更多的尖叫聲,我認為這比我想像的還要糟糕。」

警方沒有公佈襲擊動機,但表示嫌疑人已被拘捕。

嫌犯是32歲男子Yoni Barrios,居住在拉斯維加斯,警方仍在調查嫌犯的行兇動機,初步調查顯示,疑犯行兇前與死傷者並沒有發生爭執。

