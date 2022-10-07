拉斯維加斯有人持刀襲擊路人釀兩死6傷 疑犯被捕

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週四在拉斯維加斯市中心有人用刀襲擊人，造成6人受傷，至少有兩人喪生。

據拉斯維加斯大都會警局稱，週四上午11時42分接報，在拉斯維加斯大道3100號街區Wynn賭場前有多人被刺傷，警方在現場發現了一把大菜刀。

拉斯維加斯警長Dori Koren說：「截至目前，我們估計這起事件有8名受害者，我們拘留的一名嫌疑人，在8名受害者中，不幸且非常悲慘地，其中兩人已經過世，還有三人情況危急，其他人似乎穩定，但我們在了解更多信息後，會更新情況。」

有一位目擊者講述了當時的情景。

目擊者說：「然後我意識到它更糟，我聽到尖叫聲，和一個人給某人胸部按壓，然後這裡有更多的尖叫聲，我認為這比我想像的還要糟糕。」

警方沒有公佈襲擊動機，但表示嫌疑人已被拘捕。

嫌犯是32歲男子Yoni Barrios，居住在拉斯維加斯，警方仍在調查嫌犯的行兇動機，初步調查顯示，疑犯行兇前與死傷者並沒有發生爭執。

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