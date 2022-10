【KTSF】

演員Kevin Spacey為一宗民事訴訟出庭,他被指控曾經性侵犯演員Anthony Rapp。

Rapp在2017年提出民事訴訟,控告Spacey在1986年向他做出性侵犯的行為。

Rapp當時只有14歲,和Spacey一起在Broadway演出。

過去的幾年,還有其他針對Spacey的指控。

2017年,《紙牌屋 House of Cards》部分工作人員表示,他們受到Spacey騷擾後,Netflix終止了與Spacey的合作關係。

