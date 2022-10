【KTSF 尹晉豪報導】

第一夫人吉爾週五在舊金山(三藩市)參觀UCSF的癌症中心。

拜登總統的兒子Beau Biden在2015年死於癌症,而第一夫人吉爾週五亦回憶一些個人經歷。

吉爾說:「我有四個朋友同時確診乳腺癌,我在想:天啊!我能做什麼,我不是醫生。」

第一夫人這次訪問是拜登政府國際乳癌意識月計劃的一部份,該計劃提供聯邦資源來幫助加快癌症研究,目標是在未來25年內,將癌症死亡率至少降低50%,並改善癌症患者和和康復者的生活。

