【KTSF】

最近幾個星期,加州的汽油價格一直飆升,但汽油價格可能很快就會降低。

有分析指,加州目前正在維修的六家煉油廠即將恢復運營,因此最早在本週末,汽油價格可能就會降低。

未來幾個月,汽油價格可能每加侖下降1元甚至更多,如果民眾希望省一點錢,可以等幾天再去加油。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。