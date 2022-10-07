華裔參選人寇惠風競逐Fremont聯合高中學區委員（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

矽谷一個有著明星稱號的高中學區，將在11月的選舉中選出三位學區委員，本台記者也訪問到在競選中唯一的華裔參選人。

位於矽谷的Fremont聯合高中學區，橫跨聖荷西、Saratoga、Cupertino、Sunnyvale、Santa Clara及Palo Alto六個城市，又有明星學區的稱號。

Fremont聯合高中學區委員參選人寇惠風（Stanley Kou）說：「Fremont聯合高中學區有五所高中，這五所高中是我們的Cupertino高中、Fremont高中、Homestead高中、Monta Vista高中，跟Lynbrook高中，其中Monta Vista高中跟Lynbrook高中都在全美排行，前10或是前50之前，所以在全美的排行裡永遠是站著明星的地位。」

解釋明星學區由來的是前中文學校聯合會會長寇惠風，現在競選Fremont聯合高中學區委員的席位。

寇惠風說：「在我們Fremont聯合高中學區，有很多的華裔家庭，有很多的華人子弟，我們學區目前沒有華人的代表，過去六年都沒有華人的代表，在我們的學區委員會裡面。」

寇惠風表示，自己長期投入於地方教育的發展，尤其是為亞裔家庭發聲，他提到Fremont高中的許多家長，關心孩童上學的交通時間及安全，Lynbrook及Monta Vista高中的家長，則注重學生在疫情過後的身心健康，這些都是他將積極處理的議題。

他也提出三項主要政見。

寇惠風說：「第一個就是我們要有好的老師，要能夠留住好的老師在我們學區，第二個就是我們有好的行政人員。」

第三項政見攸關政府撥款之運用。

寇惠風說：「所有的開支我們將要，第一個就是要想到這個開支，是不是將會對我們的學生有利，是不是能夠幫助我們的學生，完成理想的學業。」

11月選舉之中，Fremont聯合高中學區有五名參選人競選三個席位，包括兩名尋求連任的現任委員Rosa Kim及Naomi Nakano-Mastsumoto，還有參選的Andrew Arness及Linda Price。

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