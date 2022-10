華裔參選人寇惠風競逐Fremont聯合高中學區委員（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

矽谷一個有著明星稱號的高中學區,將在11月的選舉中選出三位學區委員,本台記者也訪問到在競選中唯一的華裔參選人。

位於矽谷的Fremont聯合高中學區,橫跨聖荷西、Saratoga、Cupertino、Sunnyvale、Santa Clara及Palo Alto六個城市,又有明星學區的稱號。

Fremont聯合高中學區委員參選人寇惠風(Stanley Kou)說:「Fremont聯合高中學區有五所高中,這五所高中是我們的Cupertino高中、Fremont高中、Homestead高中、Monta Vista高中,跟Lynbrook高中,其中Monta Vista高中跟Lynbrook高中都在全美排行,前10或是前50之前,所以在全美的排行裡永遠是站著明星的地位。」

解釋明星學區由來的是前中文學校聯合會會長寇惠風,現在競選Fremont聯合高中學區委員的席位。

寇惠風說:「在我們Fremont聯合高中學區,有很多的華裔家庭,有很多的華人子弟,我們學區目前沒有華人的代表,過去六年都沒有華人的代表,在我們的學區委員會裡面。」

寇惠風表示,自己長期投入於地方教育的發展,尤其是為亞裔家庭發聲,他提到Fremont高中的許多家長,關心孩童上學的交通時間及安全,Lynbrook及Monta Vista高中的家長,則注重學生在疫情過後的身心健康,這些都是他將積極處理的議題。

他也提出三項主要政見。

寇惠風說:「第一個就是我們要有好的老師,要能夠留住好的老師在我們學區,第二個就是我們有好的行政人員。」

第三項政見攸關政府撥款之運用。

寇惠風說:「所有的開支我們將要,第一個就是要想到這個開支,是不是將會對我們的學生有利,是不是能夠幫助我們的學生,完成理想的學業。」

11月選舉之中,Fremont聯合高中學區有五名參選人競選三個席位,包括兩名尋求連任的現任委員Rosa Kim及Naomi Nakano-Mastsumoto,還有參選的Andrew Arness及Linda Price。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。