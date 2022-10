舊金山艦隊週進入尾聲 週末要注意交通安排

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)艦隊週(Fleet Week)進入尾聲,不過活動更加精彩,藍天使Blue Angels星期六和星期日下午都有飛行表演,想前往現在親身感受,就要注意交通安排。

這個週末前往舊金山,或你要在舊金山遊走,就要預計市內Embarcadero、Marina Green等地區交通會十分繁忙,而通往舊金山的主要道路、金門橋、灣區大橋,甚至280號公路夾King的延伸路段,也預計會十分擠塞。

使用灣區捷運(BART)及Muni等公共交通工具會是明智之舉,如果開車的話,可以預約停車位,都會讓你旅程更順暢,尤其在飛行表演上演期間。

而市內除了Marina Green之外,Twin Peaks、39號碼頭、Crissy Field、The Presidio Tunnel Tops公園都是最佳觀賞地點。

藍天使Blue Angels週六和週日下午3時左右,會出現在舊金山上空。

而除了艦隊週活動,North Beach北岸區星期日有意大利裔傳統月慶祝遊行,華埠一帶,Powell、Stockton、Beach、North Point及Francisco街,星期日早上8點後會封閉至遊行結束。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。