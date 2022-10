【KTSF】

Daly City上星期日早上發生兩宗類似的油站搶劫案,兩宗案件匪徒的衣服和外形,以及所駕駛的汽車都很相似。

警方表示,上星期日早上9點左右,在Mission街的Valero油站,一個男人拿著飲品到櫃檯,拿出4元給收銀員,並拿出一把手槍要錢。

但當時他看到有幾輛車開進油站,職員隨即將4元歸還給匪徒,之後匪徒就離開。

同一日11點,在Sullivan Avenue的Fuel 24/7油站也發生搶劫案,匪徒用槍指著收銀員,要搶收銀機中的錢,收銀員給了匪徒一些錢。

警方表示,賊人是一個20多歲的白人男人,身高6呎以上,戴著黑色滑雪面罩,黃色連帽衣,和黑色運動長褲,開一輛藍色豐田Corolla。

