聯邦第五巡迴上訴法庭裁定「DACA夢想生」計劃不合法

October 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Molly Adams / CC BY 2.0)

【LTSF 張麗月報導】

聯邦第五巡迴上訴法庭裁定「DACA夢想生」計劃並不合法，但現階段仍容許已經登記的人士可以續期，未來則不確定。

聯邦第五巡迴上訴庭三人合議庭，維持下級法院在去年的裁定，將案件發還德州休斯敦聯邦法庭審議。

拜登政府在8月時發出新政策，繼續保護「DACA夢想生」計劃，讓60萬自小隨父母來美國的無證人士可以繼續留在美國工作生活，而不必擔心會被遣送出境。

新政策原定在本月底生效，第五巡迴上訴法庭認為，這個計劃並不合法，但現階段仍可以執行，未來如何就要看法庭的裁判，估計會訴訟到聯邦最高法院。

對於上訴庭的決定，民權組織AAJC亞裔推進正義協會發表聲明，認為已經去到忍無可忍的地步，協會要求結束這種政治把戲，必須尋求永久解決方案，也要求總統拜登和國會必須行動起來，幫助這些無證的夢想生提供入籍的途徑，以避免夢想生在不同政策改變下，繼續面對不明確的前景所困擾。

拜登總統也催促國會採取行動，令「DACA夢想生」永久執行，拜登也抨擊特朗普的支持者在玩政治。

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