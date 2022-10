聯邦第五巡迴上訴法庭裁定「DACA夢想生」計劃不合法

【LTSF 張麗月報導】

聯邦第五巡迴上訴法庭裁定「DACA夢想生」計劃並不合法,但現階段仍容許已經登記的人士可以續期,未來則不確定。

聯邦第五巡迴上訴庭三人合議庭,維持下級法院在去年的裁定,將案件發還德州休斯敦聯邦法庭審議。

拜登政府在8月時發出新政策,繼續保護「DACA夢想生」計劃,讓60萬自小隨父母來美國的無證人士可以繼續留在美國工作生活,而不必擔心會被遣送出境。

新政策原定在本月底生效,第五巡迴上訴法庭認為,這個計劃並不合法,但現階段仍可以執行,未來如何就要看法庭的裁判,估計會訴訟到聯邦最高法院。

對於上訴庭的決定,民權組織AAJC亞裔推進正義協會發表聲明,認為已經去到忍無可忍的地步,協會要求結束這種政治把戲,必須尋求永久解決方案,也要求總統拜登和國會必須行動起來,幫助這些無證的夢想生提供入籍的途徑,以避免夢想生在不同政策改變下,繼續面對不明確的前景所困擾。

拜登總統也催促國會採取行動,令「DACA夢想生」永久執行,拜登也抨擊特朗普的支持者在玩政治。

