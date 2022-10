【KTSF】

加州州長辦公室表示,加州將在今年年底前再撥出14億元,為因COVID疫情而不能支付水電費的居民,支付逾期的水電費。

州府計劃向電力公司撥款大約12億元,以及向供水和污水處理的水利局撥款2億元,豁免用戶因疫情而負擔不起的水電費。

州長辦公室表示,之前已發放了14億元,減免煤電費和水費,為約220萬戶家庭提供幫助,而今年年底將分配的14億元,已包含在加州2022年至2023年財年預算當中。

