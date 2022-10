【KTSF】

加州政府週五開始發放95億元退稅,幫助加州人減輕汽油和通貨膨脹帶來的壓力。

這項退稅名為中產階級退稅(Middle Class Tax Refund),州府週五開始將退稅直接存入納稅人的銀行戶口,或10月25號起寄出轉賬卡(debit card)給有納稅的加州居民。

配偶共同報稅將收到400元至1050元,年收入不超過25萬元的個人,將收到200元至700元,具體金額取決於收入,以及是否有被撫養人等,超過2300萬合格居民將收到退款。

詳情可瀏覽州府網站:http://taxrefund.ca.gov

