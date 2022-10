拜登特赦曾犯持有大麻聯邦罪行人士

【有線新聞】

美國總統拜登宣布特赦所有之前因持有大麻觸犯聯邦罪行人士,估計6千多人受惠。他又指示衛生部門檢視大麻的管制分類,被視為邁向大麻合法化重要一步。

拜登宣布特赦全國所有之前觸犯持有大麻聯邦罪行的人:「成千上萬人因持有大麻被定罪,更可能因此被剝奪就業、住房或教育機會。特赦將免去他們這些負擔,太多人生活被顛覆,因為我們對大麻的失敗態度是時候糾正錯誤。」

拜登指示司法部循行政途徑,向符合條件人士發特赦證明,預料逾6500人受惠。他又表明不應有人只是因為持有大麻而被監禁,並呼籲各州政府仿效。

全美近40個州容許大麻應用於醫療或娛樂用途,但聯邦層面仍屬違法。

大麻在《受管制物質》被歸為一級藥物,與海洛英同級。拜登又要求衛生部門檢視大麻分類,被視為邁進合法化重要一步。

但華府補充針對走私、向未成年人販賣大麻等限制,應保持不變。

拜登又提到儘管不同種族人士使用大麻比率相近,但被逮捕、定罪的非裔及拉美裔人士,比率不尋常地高,認為特赦可糾正種族不平等。

外媒分析特赦令有望拉攏提倡司法正義等左翼選民,有助民主黨在11月中期選舉,保住國會控制權。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。