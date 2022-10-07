美國新增職位數目超出預期 市場憂慮聯儲局繼續大幅度加息

October 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

勞工部週五公佈的就業報告，新增職位數目和全國失業率都表現強勁，超出市場預期，令人擔心聯儲局可能要繼續大幅加息來打擊通脹，也直接拖累華爾街股市週五大跌。

最新出籠的就業數據表現強勁，9月份增加了26.3萬份工作，全國失業率也保持在3.5%低位，這兩項數據都超出華爾街的預期。

經濟專家認為，現時的就業市場非常熾熱，失業率也下降，加上持續的薪金增長，以及8%以上的高通脹率，這些因素都促使聯儲局有需要大幅加息來打擊高企的通脹。

市場預料，聯儲局在11月2日開完會議後會加息4分之3厘。

近日來聯儲局官員都紛紛發聲，表示有需要繼續加息來控制通脹，以便將通脹率降回2%目標，以現時超過8%的通脹率計算，即是說仍然有許大空間可以加息。

面對加息和可能引發經濟衰退的隱憂，美股週五出現大量拋售，尤其在尾市時，跌勢加劇，收市時，主要指數都大跌跌幅介乎2%至3%以上。

總統拜登週五在馬里蘭州Volvo車廠發言時表示，最新的就業數據證明了經濟依然強勁，製造業正重返美國，私人公司正在國內重新投資。

他又說「美國製造」不再單是一個口號，而是現實，證明了前路一片好景。

拜登說：「我們在證明前途一片好景，不是落後，上月創造26.3萬份工作，在我上台以來增加一千萬份工作，是歷任總統以來最快的職位增長，就業市場也繼續充滿動力，當我們經歷這經濟過渡期。」

展望一個月後舉行的國會中期選舉，拜登警告說，如果共和黨人勝出控制國會，他們日後實施的政策，將會危害社會安全福利、聯邦醫保Medicare，以及損害退伍軍人的福利。

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