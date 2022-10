美國新增職位數目超出預期 市場憂慮聯儲局繼續大幅度加息

【KTSF 張麗月報導】

勞工部週五公佈的就業報告,新增職位數目和全國失業率都表現強勁,超出市場預期,令人擔心聯儲局可能要繼續大幅加息來打擊通脹,也直接拖累華爾街股市週五大跌。

最新出籠的就業數據表現強勁,9月份增加了26.3萬份工作,全國失業率也保持在3.5%低位,這兩項數據都超出華爾街的預期。

經濟專家認為,現時的就業市場非常熾熱,失業率也下降,加上持續的薪金增長,以及8%以上的高通脹率,這些因素都促使聯儲局有需要大幅加息來打擊高企的通脹。

市場預料,聯儲局在11月2日開完會議後會加息4分之3厘。

近日來聯儲局官員都紛紛發聲,表示有需要繼續加息來控制通脹,以便將通脹率降回2%目標,以現時超過8%的通脹率計算,即是說仍然有許大空間可以加息。

面對加息和可能引發經濟衰退的隱憂,美股週五出現大量拋售,尤其在尾市時,跌勢加劇,收市時,主要指數都大跌跌幅介乎2%至3%以上。

總統拜登週五在馬里蘭州Volvo車廠發言時表示,最新的就業數據證明了經濟依然強勁,製造業正重返美國,私人公司正在國內重新投資。

他又說「美國製造」不再單是一個口號,而是現實,證明了前路一片好景。

拜登說:「我們在證明前途一片好景,不是落後,上月創造26.3萬份工作,在我上台以來增加一千萬份工作,是歷任總統以來最快的職位增長,就業市場也繼續充滿動力,當我們經歷這經濟過渡期。」

展望一個月後舉行的國會中期選舉,拜登警告說,如果共和黨人勝出控制國會,他們日後實施的政策,將會危害社會安全福利、聯邦醫保Medicare,以及損害退伍軍人的福利。

