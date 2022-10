Alameda縣無家可歸人口過去三年增長22%

【KTSF 尹晉豪報導】

根據最新發布的官方數據,Alameda縣的無家可歸人口,在過去三年中增長了22%,接近1萬人。

統計於今年2月完成,數字是自2019年後的首次更新,統計通常每兩年進行一次,但由於COVID大流行而推遲了一年。

自2019年以來,有庇護和無庇護的無家可歸人數都有所增加,75%的人已經流落街頭一年或更長時間,非洲裔佔無家可歸人口的43%,人數遠多於其他種族群體。

Alameda縣居民必須每小時掙44元,才能在縣內購買一套兩房公寓,這幾乎是最低工資的三倍。

而住在車裡的人數亦明顯增加,從1,431人上升至2,319人,增長62%。

報告指,Alameda縣有16%的無家可歸者因疫情而流浪街頭,當中有68%的人接種了疫苗。

Alameda縣有一半以上的無家可歸者居住在奧克蘭(屋崙),而奧克蘭市有3,300多個無家可歸者是沒有庇護,而大約1,700人得到庇護。

