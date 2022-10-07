Alameda縣無家可歸人口過去三年增長22%

【KTSF 尹晉豪報導】

根據最新發布的官方數據，Alameda縣的無家可歸人口，在過去三年中增長了22%，接近1萬人。

統計於今年2月完成，數字是自2019年後的首次更新，統計通常每兩年進行一次，但由於COVID大流行而推遲了一年。

自2019年以來，有庇護和無庇護的無家可歸人數都有所增加，75%的人已經流落街頭一年或更長時間，非洲裔佔無家可歸人口的43%，人數遠多於其他種族群體。

Alameda縣居民必須每小時掙44元，才能在縣內購買一套兩房公寓，這幾乎是最低工資的三倍。

而住在車裡的人數亦明顯增加，從1,431人上升至2,319人，增長62%。

報告指，Alameda縣有16%的無家可歸者因疫情而流浪街頭，當中有68%的人接種了疫苗。

Alameda縣有一半以上的無家可歸者居住在奧克蘭（屋崙），而奧克蘭市有3,300多個無家可歸者是沒有庇護，而大約1,700人得到庇護。

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