一旦有人武力改變台灣地位 美國在台協會主席稱美國需有作為

美國在台協會主席莫健表示,《台灣關係法》有明確提到,若有人企圖武力改變台灣地位,美國必須有所作為。他認為這正是總統拜登協防台灣言論的意思,強調美方並沒改變對台政策。

美國在台協會主席莫健在華盛頓出席智庫「全球台灣研究中心」論壇演講,重申美方基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及對台六項保證的一個中國政策不變,改變的是北京不斷加強對台脅迫。

他批評中方對美國眾議院議長佩洛西8月初訪台反應過度,連串言行嚴重破壞穩定,威脅台海和平,又指《台灣關係法》有清楚提到封鎖也是脅迫的其中一種形式,根據文件,需要時美方要有作為:「根據原文明確列明美方需有所作為,應對一旦有人試圖武力改變台灣地位,我不認為與總統當時和之後的說法有矛盾,他只是澄清我們的政策沒改變。」

莫健稱美國會繼續恪守《台灣關係法》,支持台灣自我防衛和維持美國自身能力,防範武力攻台或任何形式脅迫。

台灣的蔡英文總統亦以預錄方式致詞,感謝美方售武,又指台灣亦會自行提升防衛能力。

《紐約時報》引述現任和前任官員報道,美方有意把台灣建設成龐大武器庫,一旦面對大陸挑戰,台灣亦有足夠武器抵禦,拖延時間等待美軍等介入。

北京之前對佩洛西執意竄訪台灣表明強烈反對,採取多項反制措施,又於台灣周邊海域軍演,並批評美方對台軍售是干涉中國內政,敦促停止搞以台制華。

