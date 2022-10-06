泰北託兒所嚴重槍擊案數十師生死亡 疑兇自殺身亡

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泰國一間託兒所發生嚴重槍擊案，最少38人死亡、10多人受傷，死者包括多名小童，當局指槍手是前警員，殺死妻兒後自殺身亡。

傷者送院治理，救護車來回穿梭，有人跌坐在地，猶有餘悸，亦有人倒臥路邊，心急的家長在託兒所外等候消息，難掩激動。

這裡是泰國東北部農磨蘭普府，地方官員表示，槍手在午飯時間進入託兒所，

這日因為下雨，只有約30個小童在內，比平日少。他先向4、5名職員開槍，包括一名懷孕8個月的教師，當時其他人以為是放煙花，槍手之後強行進入一間上鎖的房間，並用刀襲擊正在午睡的小童，殺死24人、年紀最輕只得2歲。

泰國傳媒報道，兇徒之後乘坐白色私家車離開，向途人開槍、又用車撞路人，之後將車輛燒毀，回家後將妻兒殺死，然後自殺。

警方一度派人追捕，當局證實槍手是34歲前警員班雅Panya Khamrab，因為管有冰毒被革職，行兇前就毒品控罪上庭，警方指班雅到託兒所找不到子女，憤而開火。總理巴育對託兒所槍擊案死者致哀，下令協助受影響人士。

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