泰北託兒所嚴重槍擊案數十師生死亡 疑兇自殺身亡

泰國一間託兒所發生嚴重槍擊案,最少38人死亡、10多人受傷,死者包括多名小童,當局指槍手是前警員,殺死妻兒後自殺身亡。

傷者送院治理,救護車來回穿梭,有人跌坐在地,猶有餘悸,亦有人倒臥路邊,心急的家長在託兒所外等候消息,難掩激動。

這裡是泰國東北部農磨蘭普府,地方官員表示,槍手在午飯時間進入託兒所,

這日因為下雨,只有約30個小童在內,比平日少。他先向4、5名職員開槍,包括一名懷孕8個月的教師,當時其他人以為是放煙花,槍手之後強行進入一間上鎖的房間,並用刀襲擊正在午睡的小童,殺死24人、年紀最輕只得2歲。

泰國傳媒報道,兇徒之後乘坐白色私家車離開,向途人開槍、又用車撞路人,之後將車輛燒毀,回家後將妻兒殺死,然後自殺。

警方一度派人追捕,當局證實槍手是34歲前警員班雅Panya Khamrab,因為管有冰毒被革職,行兇前就毒品控罪上庭,警方指班雅到託兒所找不到子女,憤而開火。總理巴育對託兒所槍擊案死者致哀,下令協助受影響人士。

