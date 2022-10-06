San Mateo縣僅6%居民已接種新版COVID疫苗加強劑

【KTSF 毛皓延報導】

有研究指，冬季有機會出現另一波新型肺炎疫情，有醫學研究指出，如果加強針接種率達到八成，可以防止超過90萬宗入院個案，但目前為止全國接種新版加強劑的人數仍然很少，灣區San Mateo縣衛生官員表示，只有6%居民接種了新版加強劑。

根據Commonwealth Fund一項研究，美國3分之2人口已經接種一劑或兩劑新型肺炎原始疫苗，3分1人口接種了加強針。

研究人員指出，如果加強針接種率不變，冬天可能會有另一波疫情，預測明年3月前，導致約16,000人入院，每天1,200宗死亡個案。

研究指出，若八成人接種加強針，在未來半年可以避免90多萬宗入院個案，現時的新型肺炎加強針，是可以對抗變種病毒的新版加強劑，年滿12歲就可以接種，但接種人數未如理想。

San Mateo Daily Journal的報導指出，全國只有4%人口接種了bivalent新版加強劑，San Mateo縣現時有約4萬3千人接種了新版加強針，佔縣內人口6%。

縣衛生官員表示，確診數字雖然正在穩定下跌，但感染率仍然較年初高。

隨著冬天即將來臨，衛生部呼籲大家接種新版加強針。

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