San Mateo縣僅6%居民已接種新版COVID疫苗加強劑

【KTSF 毛皓延報導】

有研究指,冬季有機會出現另一波新型肺炎疫情,有醫學研究指出,如果加強針接種率達到八成,可以防止超過90萬宗入院個案,但目前為止全國接種新版加強劑的人數仍然很少,灣區San Mateo縣衛生官員表示,只有6%居民接種了新版加強劑。

根據Commonwealth Fund一項研究,美國3分之2人口已經接種一劑或兩劑新型肺炎原始疫苗,3分1人口接種了加強針。

研究人員指出,如果加強針接種率不變,冬天可能會有另一波疫情,預測明年3月前,導致約16,000人入院,每天1,200宗死亡個案。

研究指出,若八成人接種加強針,在未來半年可以避免90多萬宗入院個案,現時的新型肺炎加強針,是可以對抗變種病毒的新版加強劑,年滿12歲就可以接種,但接種人數未如理想。

San Mateo Daily Journal的報導指出,全國只有4%人口接種了bivalent新版加強劑,San Mateo縣現時有約4萬3千人接種了新版加強針,佔縣內人口6%。

縣衛生官員表示,確診數字雖然正在穩定下跌,但感染率仍然較年初高。

隨著冬天即將來臨,衛生部呼籲大家接種新版加強針。

