舊金山選民需表決是否永久禁止車輛行駛金門公園JFK Drive（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在金門公園JFK Drive禁止車輛行駛，11月的選舉中，有兩項對立的提案，讓選民表決是否永久關閉這條車道。

在新冠疫情爆發初期，為了給市民更多活動的空間，市府在金門公園的John F. Kennedy Drive禁止車輛行駛，讓整條路成為行人走道，市議會今年5月在激烈辯論後，通過在該路段永久禁止車輛行駛，除了緊急車輛和接駁巴士。

而目前日落區的Great Highway，從Lincoln Way到Sloat Boulevard的路段也在週五中午到週一清晨禁車，市府也計劃移除Great Highway從Sloat Boulevard到Skyline Boulevard的路段，來應對海平面上升對那裡的基礎建設可能造成的破壞。

反對這兩項禁車項目的市民，聯署將提案放在選票上，要恢復開放金門公園的JFK Drive，只會星期天以及法定假期禁止汽車進入，提案也要求重開整條Great Highway。

支持I提案的人士表示，關閉車道對殘障人士、年長人士和有家庭的人造成不便，也除走一千個停車位，迫使開車到公園的人，把車停在附近的較小的街道，造成交通問題，和影響那裡的商戶。

而禁車項目也使得住得比較遠的舊金山市民，例如灣景區的居民難以到公園玩樂，在JFK Drive附近的博物館，例如De Young 和加州科學館也表示，禁車直接影響博物館的生意。

支持I提案的組織，主要有殘障人士和年長人士權益組織，包括安老自助處的行政總裁鐘月娟，還有工會和商界人士。

與I提案對立的J提案，要求維持現有的禁車項目，支持J提案的人士表示，JFK Drive是舊金山市內的高危路段，禁車能夠確保孩童、年長人士、腳踏車騎士、跑步者等的安全，而要來金門公園的人，也可以使用為禁車而設的接駁巴士。

支持J提案的組織，包括環保組織，和腳踏車騎士與行人權益組織。

兩項提案要是都在11月選舉獲得通過，得票較高的提案將勝出。

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