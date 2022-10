舊金山選民需表決是否永久禁止車輛行駛金門公園JFK Drive（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在金門公園JFK Drive禁止車輛行駛,11月的選舉中,有兩項對立的提案,讓選民表決是否永久關閉這條車道。

在新冠疫情爆發初期,為了給市民更多活動的空間,市府在金門公園的John F. Kennedy Drive禁止車輛行駛,讓整條路成為行人走道,市議會今年5月在激烈辯論後,通過在該路段永久禁止車輛行駛,除了緊急車輛和接駁巴士。

而目前日落區的Great Highway,從Lincoln Way到Sloat Boulevard的路段也在週五中午到週一清晨禁車,市府也計劃移除Great Highway從Sloat Boulevard到Skyline Boulevard的路段,來應對海平面上升對那裡的基礎建設可能造成的破壞。

反對這兩項禁車項目的市民,聯署將提案放在選票上,要恢復開放金門公園的JFK Drive,只會星期天以及法定假期禁止汽車進入,提案也要求重開整條Great Highway。

支持I提案的人士表示,關閉車道對殘障人士、年長人士和有家庭的人造成不便,也除走一千個停車位,迫使開車到公園的人,把車停在附近的較小的街道,造成交通問題,和影響那裡的商戶。

而禁車項目也使得住得比較遠的舊金山市民,例如灣景區的居民難以到公園玩樂,在JFK Drive附近的博物館,例如De Young 和加州科學館也表示,禁車直接影響博物館的生意。

支持I提案的組織,主要有殘障人士和年長人士權益組織,包括安老自助處的行政總裁鐘月娟,還有工會和商界人士。

與I提案對立的J提案,要求維持現有的禁車項目,支持J提案的人士表示,JFK Drive是舊金山市內的高危路段,禁車能夠確保孩童、年長人士、腳踏車騎士、跑步者等的安全,而要來金門公園的人,也可以使用為禁車而設的接駁巴士。

支持J提案的組織,包括環保組織,和腳踏車騎士與行人權益組織。

兩項提案要是都在11月選舉獲得通過,得票較高的提案將勝出。

