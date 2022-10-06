舊金山田德隆區毒品問題嚴重 市長稱會更嚴厲打擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）田德隆區毒品問題嚴重，市長布里德表示，會更嚴厲的打擊毒品問題，尤其是市內公開的毒品交易。

自從2020年起，舊金山已有超過1,700人死於毒品，市長布里德保證會打擊毒品問題，市府會與執法部門加強合作，更進取地拘捕及起訴毒販，去應對市內公開的毒品交易，特別是要取締田德隆區的麻醉性藥物，同時也有向濫藥人士提供戒毒等服務。

地檢署表示，會採用更嚴厲的措施，起訴與芬太尼致死有關的毒販，凡是與毒品致死有關的毒販，都有機會面臨謀殺罪名。

警方表示，正重新評估執法手法，不單對付毒販，於公共場所吸毒，對那些不肯接受戒毒服務人士，亦會要他們附上責任。

舊金山警察局長William Scott說：「他們需要負上後果，負上責任，我們不能成為一個人們可以為所欲為的城市，然後沒有人會發聲或行動，我保證，舊金山不會是這樣的城市。」

他說，自從7月以來，警方已經票控超過350個於公共場所吸毒的人。

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