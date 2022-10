舊金山田德隆區毒品問題嚴重 市長稱會更嚴厲打擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)田德隆區毒品問題嚴重,市長布里德表示,會更嚴厲的打擊毒品問題,尤其是市內公開的毒品交易。

自從2020年起,舊金山已有超過1,700人死於毒品,市長布里德保證會打擊毒品問題,市府會與執法部門加強合作,更進取地拘捕及起訴毒販,去應對市內公開的毒品交易,特別是要取締田德隆區的麻醉性藥物,同時也有向濫藥人士提供戒毒等服務。

地檢署表示,會採用更嚴厲的措施,起訴與芬太尼致死有關的毒販,凡是與毒品致死有關的毒販,都有機會面臨謀殺罪名。

警方表示,正重新評估執法手法,不單對付毒販,於公共場所吸毒,對那些不肯接受戒毒服務人士,亦會要他們附上責任。

舊金山警察局長William Scott說:「他們需要負上後果,負上責任,我們不能成為一個人們可以為所欲為的城市,然後沒有人會發聲或行動,我保證,舊金山不會是這樣的城市。」

他說,自從7月以來,警方已經票控超過350個於公共場所吸毒的人。

