石油出口國組織與盟友宣布大幅減產石油 白宮批評決定短視

石油出口國組織與盟友組成的OPEC+宣佈,計劃於11月開始大幅減產來挺油價,白宮表示失望,並批評他們這項決定是短視。

OPEC+油國組織的能源部長計劃由11月起,以全球經濟和石油市場前景不確定為由,每日減產200萬桶原油。

這是自疫情以來最大的減產量,比之前預期的多一倍,而減產目的是要維持油價在相對高位,因為近期全球經濟衰退的陰影揮之不去,令世界對石油的需求降低。

倫敦布蘭特原油從3月最高位每桶139美元,降至週三的93美元,紐約期油週三就報88美元,OPEC秘書長被問到此舉會否使汽油價格再次推高,從而加劇通貨膨脹。

OPEC秘書長Haitham Al Ghais說:「我們不是在危害能源市場,我們正提供保障以隱定能源市場,(汽油價格?)每樣物品都有代價,能源安全同樣有代價。」

有分析認為,OPEC這個減產決定,可能有助於OPEC成員國之一的俄羅斯扺擋歐盟的禁制令。

白宮批評,OPEC週三的決定是短視,俄烏戰爭已經衝擊全球的經濟,尤其是中、低收入國家最受打擊。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「總統的努力取得進展,自夏初以來將汽油降價近1.02元,全國汽油價格普遍是加侖3.29元。」

但目前全國汽油又大幅加價,拜登政府不希望在國會中期選舉前令汽油價格再次飆升,帶動通貨膨脹,從而令聯儲局加碼加息,推高經濟衰退的風險。

因此在OPEC部長在維也納開會前,美國一直密集遊說領頭的沙地、科威特與阿聯酋對減產投反對票,以免爆發所謂的「完全大災難」。

對此,CNN引述能源專家的分析指,油國減產的衝擊力其實有限,主要因為所有OPEC的成員國不可能全面減產,而OPEC目前的每日產量比設定的產量上限仍短少300萬桶,而現時到年底期間,世界石油市場根本是供過於求,供應過多令減產保油價的效果大打折扣。

OPEC+是由13個OPEC成員國,加上10個非成員國組成的鬆散聯盟,主要目的是規管石油供應,以設定世界市場的油價,他們佔全球石油產量的4成。

