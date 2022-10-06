石油出口國組織與盟友宣布大幅減產石油 白宮批評決定短視

October 6, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 周正鈞報導】

石油出口國組織與盟友組成的OPEC+宣佈，計劃於11月開始大幅減產來挺油價，白宮表示失望，並批評他們這項決定是短視。

OPEC+油國組織的能源部長計劃由11月起，以全球經濟和石油市場前景不確定為由，每日減產200萬桶原油。

這是自疫情以來最大的減產量，比之前預期的多一倍，而減產目的是要維持油價在相對高位，因為近期全球經濟衰退的陰影揮之不去，令世界對石油的需求降低。

倫敦布蘭特原油從3月最高位每桶139美元，降至週三的93美元，紐約期油週三就報88美元，OPEC秘書長被問到此舉會否使汽油價格再次推高，從而加劇通貨膨脹。

OPEC秘書長Haitham Al Ghais說：「我們不是在危害能源市場，我們正提供保障以隱定能源市場，（汽油價格？）每樣物品都有代價，能源安全同樣有代價。」

有分析認為，OPEC這個減產決定，可能有助於OPEC成員國之一的俄羅斯扺擋歐盟的禁制令。

白宮批評，OPEC週三的決定是短視，俄烏戰爭已經衝擊全球的經濟，尤其是中、低收入國家最受打擊。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「總統的努力取得進展，自夏初以來將汽油降價近1.02元，全國汽油價格普遍是加侖3.29元。」

但目前全國汽油又大幅加價，拜登政府不希望在國會中期選舉前令汽油價格再次飆升，帶動通貨膨脹，從而令聯儲局加碼加息，推高經濟衰退的風險。

因此在OPEC部長在維也納開會前，美國一直密集遊說領頭的沙地、科威特與阿聯酋對減產投反對票，以免爆發所謂的「完全大災難」。

對此，CNN引述能源專家的分析指，油國減產的衝擊力其實有限，主要因為所有OPEC的成員國不可能全面減產，而OPEC目前的每日產量比設定的產量上限仍短少300萬桶，而現時到年底期間，世界石油市場根本是供過於求，供應過多令減產保油價的效果大打折扣。

OPEC+是由13個OPEC成員國，加上10個非成員國組成的鬆散聯盟，主要目的是規管石油供應，以設定世界市場的油價，他們佔全球石油產量的4成。

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