Merced縣遭綁架一家4人全部遇害 警拘疑犯

【KTSF 朱慧琪報導】
加州中谷地區Merced縣兩日前被綁架的一家人證實全部遇害，4名死者包括一個8個月大的女嬰，警方拘捕一名有搶劫案前科的疑犯。
Merced縣警星期三晚在加州中部一個果園發現4具屍體，證實是兩日前在一間運輸公司被綁架的一家人，一對夫婦，36歲Jasdeep Singh，27歲Jasleen Kaur，他們8個月大的女嬰，以及她39歲的叔叔Amandeep Singh。
據警員透露，4具屍體位置接近，疑犯沒親手殺死女嬰，而是將她放在父母屍體旁邊，任她自生自滅。
警方在週四中午拘捕48歲疑犯Jesus Salgado，曾要求受害人交出銀行卡，疑犯在被補前曾企圖自殺，情況危殆。
警方指出疑犯是受害人的前員工，並在一年前發過一些充滿憤怒的信息和電郵給受害人。
疑犯有過一級搶劫犯罪記錄，2005年他曾經持槍潛入他的另一名前僱主的家，禁錮他的家人，並偷走約7萬元財物，在2007被定罪，2015年獲假釋。
警方早前發佈監控錄像顯示，今次案發是星期一早上9時左右，在一間運輸公司後門，一家人被匪徒持槍綁走，疑犯沒要求贖款或者聯絡事主其他家人，但死者家人表示，遇害的事主有戴首飾。
警方指出，綁架案發生後，有人在距離Merced 9哩外的一個城市使用過其中一名死者的提款卡。
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