Merced縣遭綁架一家4人全部遇害 警拘疑犯

加州中谷地區Merced縣兩日前被綁架的一家人證實全部遇害,4名死者包括一個8個月大的女嬰,警方拘捕一名有搶劫案前科的疑犯。

Merced縣警星期三晚在加州中部一個果園發現4具屍體,證實是兩日前在一間運輸公司被綁架的一家人,一對夫婦,36歲Jasdeep Singh,27歲Jasleen Kaur,他們8個月大的女嬰,以及她39歲的叔叔Amandeep Singh。

據警員透露,4具屍體位置接近,疑犯沒親手殺死女嬰,而是將她放在父母屍體旁邊,任她自生自滅。

警方在週四中午拘捕48歲疑犯Jesus Salgado,曾要求受害人交出銀行卡,疑犯在被補前曾企圖自殺,情況危殆。

警方指出疑犯是受害人的前員工,並在一年前發過一些充滿憤怒的信息和電郵給受害人。

疑犯有過一級搶劫犯罪記錄,2005年他曾經持槍潛入他的另一名前僱主的家,禁錮他的家人,並偷走約7萬元財物,在2007被定罪,2015年獲假釋。

警方早前發佈監控錄像顯示,今次案發是星期一早上9時左右,在一間運輸公司後門,一家人被匪徒持槍綁走,疑犯沒要求贖款或者聯絡事主其他家人,但死者家人表示,遇害的事主有戴首飾。

警方指出,綁架案發生後,有人在距離Merced 9哩外的一個城市使用過其中一名死者的提款卡。

