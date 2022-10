Genentech投資千萬擴大生物科技課程 200萬高中生將受惠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

總部在南舊金山(南三藩市)的生物科技公司巨頭Genentech公司,近年一直支持南舊金山兩間高中的生物科技課程,Genentech宣佈將會投資一千萬元,擴張計劃至全國學校,目標是令200萬個高中生受惠。

Genentech設立名叫Futurelab+的計劃,為高中提供撥款和資源,設立生物科技課程,包括安排業界人士與學生分享經驗。

公司指出,現時全國只有三成半學校提供生物科技課程,而當中大多數學校都位於高收入地區。

Genentech推出Futurelab+計劃,目標為了給予低收入學生一個機會,讓他們吸收相關知識及經驗,最終可以投身科學和醫藥等行業,找到一份高收入工作。

南舊金山高中是其中一間最早參加Futurelab+計劃,提供生物科技課程的學校,Genentech向學校捐出一個設備先進齊全的實驗教室,所有九年級的學生都會上一個生物科技的單元,並可以於十至十二年班繼續選修生物科技。

老師伍碩恆(Rocky Ng)表示,這課程對學生很大幫助。

伍老師說:「如果沒有一個像Genentech的合作關係,學生會很難接觸到生物科技,他們設計了Futurelab+課程,我覺得可以增加普通高中學生對生物科技的認識。」

伍老師說,Genentech提供資源,讓他們用最新的科技去教學,希望將來可以培養一班人才。

已經就讀生物科技三年的Kailyn是高中應屆畢業生,希望大學修讀物理治療,又稱讚伍老師是個好老師。

生物科技課學生Kailyn說:「老師花時間去認識每個學生,他是個好的導師和指導,我們在實驗室或其他範疇需要支援,他都會幫忙。」

生物科技學生Rey說:「(這個課程如何幫你裝備未來?)這個課程教導我,專業人士和大學生做事的手法,我們也落手落腳去做。」

Rey說,未來想在生物科技行業發展,並開一間自己的公司。

Genentech計劃擴展Futurelab+計劃,2026年前,令全國的200萬個高中生受惠,除了低收入學生可以得益,這項計劃亦向老師提供專業培訓。

