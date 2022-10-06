Genentech投資千萬擴大生物科技課程 200萬高中生將受惠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

總部在南舊金山（南三藩市）的生物科技公司巨頭Genentech公司，近年一直支持南舊金山兩間高中的生物科技課程，Genentech宣佈將會投資一千萬元，擴張計劃至全國學校，目標是令200萬個高中生受惠。

Genentech設立名叫Futurelab+的計劃，為高中提供撥款和資源，設立生物科技課程，包括安排業界人士與學生分享經驗。

公司指出，現時全國只有三成半學校提供生物科技課程，而當中大多數學校都位於高收入地區。

Genentech推出Futurelab+計劃，目標為了給予低收入學生一個機會，讓他們吸收相關知識及經驗，最終可以投身科學和醫藥等行業，找到一份高收入工作。

南舊金山高中是其中一間最早參加Futurelab+計劃，提供生物科技課程的學校，Genentech向學校捐出一個設備先進齊全的實驗教室，所有九年級的學生都會上一個生物科技的單元，並可以於十至十二年班繼續選修生物科技。

老師伍碩恆（Rocky Ng）表示，這課程對學生很大幫助。

伍老師說：「如果沒有一個像Genentech的合作關係，學生會很難接觸到生物科技，他們設計了Futurelab+課程，我覺得可以增加普通高中學生對生物科技的認識。」

伍老師說，Genentech提供資源，讓他們用最新的科技去教學，希望將來可以培養一班人才。

已經就讀生物科技三年的Kailyn是高中應屆畢業生，希望大學修讀物理治療，又稱讚伍老師是個好老師。

生物科技課學生Kailyn說：「老師花時間去認識每個學生，他是個好的導師和指導，我們在實驗室或其他範疇需要支援，他都會幫忙。」

生物科技學生Rey說：「（這個課程如何幫你裝備未來？）這個課程教導我，專業人士和大學生做事的手法，我們也落手落腳去做。」

Rey說，未來想在生物科技行業發展，並開一間自己的公司。

Genentech計劃擴展Futurelab+計劃，2026年前，令全國的200萬個高中生受惠，除了低收入學生可以得益，這項計劃亦向老師提供專業培訓。

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