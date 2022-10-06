州長紐森抨擊石油公司以汽油價格敲詐加州人（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州的汽油價格不斷上升，州長紐森猛烈抨擊石油公司用汽油價格敲詐加州人。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，加州週二的汽油價格達到了每加侖6.41美元，高於全國，當中的價格差異已飆升至每加侖2.60元，這是有史以​​來最高的價格差距。

個別州份的價格差異更大，比如佛羅里達州就平均比加州便宜3.23元。

根據公開的資料，能源分析師指出，加州近日來的汽油價格飆升，是同州內的煉油廠減產，汽油供不應求有關，至於煉油廠減產的原因就是個謎。

分析指出，過往只有煉油廠發生重大事故，才會出現這種減產大幅推高價格的情況發生，但近期並未發生這類事故。

對此，州長紐森上週提議對油公司徵收「暴利稅」（windfall profits tax）。

在此之前，加州已經開始盯緊油公司的利潤，在明年1月起生效的加州SB 1322法案規定，石油公司必須向公眾交代每月在加州銷售的汽油利潤率。

但分析認為，無論有否這些措施，長遠而言情況都會一樣，因為加州希望在未來幾年擺脫化石燃料，州長紐森亦決定到2035年禁止銷售新的非電動汽車，到時石油公司在加州無利可圖，加州的煉油廠也都要關閉。

另一方面，根據州長紐森和州議會在6月時達成的預算協議，向2020年收入不超過25萬元的個人，以及收入不超過50萬元的夫婦，提供200至1,050元的紓困金，加州稅務局由10月7日起將分階段發放。

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