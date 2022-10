州長紐森抨擊石油公司以汽油價格敲詐加州人（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州的汽油價格不斷上升,州長紐森猛烈抨擊石油公司用汽油價格敲詐加州人。

美國汽車協會(AAA)的數據顯示,加州週二的汽油價格達到了每加侖6.41美元,高於全國,當中的價格差異已飆升至每加侖2.60元,這是有史以​​來最高的價格差距。

個別州份的價格差異更大,比如佛羅里達州就平均比加州便宜3.23元。

根據公開的資料,能源分析師指出,加州近日來的汽油價格飆升,是同州內的煉油廠減產,汽油供不應求有關,至於煉油廠減產的原因就是個謎。

分析指出,過往只有煉油廠發生重大事故,才會出現這種減產大幅推高價格的情況發生,但近期並未發生這類事故。

對此,州長紐森上週提議對油公司徵收「暴利稅」(windfall profits tax)。

在此之前,加州已經開始盯緊油公司的利潤,在明年1月起生效的加州SB 1322法案規定,石油公司必須向公眾交代每月在加州銷售的汽油利潤率。

但分析認為,無論有否這些措施,長遠而言情況都會一樣,因為加州希望在未來幾年擺脫化石燃料,州長紐森亦決定到2035年禁止銷售新的非電動汽車,到時石油公司在加州無利可圖,加州的煉油廠也都要關閉。

另一方面,根據州長紐森和州議會在6月時達成的預算協議,向2020年收入不超過25萬元的個人,以及收入不超過50萬元的夫婦,提供200至1,050元的紓困金,加州稅務局由10月7日起將分階段發放。

