法國作家艾諾奪諾貝爾文學獎

【有線新聞】

法國當代文學女作家艾諾獲得今屆諾貝爾文學獎,她的作品大部分記錄個人經歷,甚至寫過自己墮胎。評審表揚她的作品審視性別、語言和階級方面差異,照亮記憶、家庭和社會的陰暗面。

82歲的艾諾在法國北部諾曼第出生,父母經營咖啡廳和雜貨店,生活不算富裕。當她遇到中產女孩時,便感受到工人階級的恥辱,年少經歷融入她上世紀七十年代首本自傳小說《清空》中。

但艾諾很快就放棄寫小說,轉寫回憶錄式自傳體。超過20部著作大部分是自傳、而且是短篇,結合歷史和個人經驗,探索法國的生活,描繪了墮胎、疾病和她父母的死亡等。

成名作《位置》描述她與父親的關係,艾諾形容自己寫作平白、中性、自然而然,作品獲法國文學界最崇高獎項之一的「勒諾多文學獎」。

另一本作品講述她60年代墮胎的經歷,當時法國墮胎是非法,作品去年更被改編拍成電影《孕辱》。

她的作品被視為法國當代文學經典,其中回憶錄《歲月》不但廣受好評,而且獲獎無數,講述了二戰結束至21世紀初的法國社會,與前幾本書不同,艾諾以第三人稱來描述自己。

負責評審的瑞典學院指,艾諾以勇氣與客觀的敏銳,揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制,從不同角度審視在性別、語言和階級方面存在巨大差異的生活,又讚揚她作品毫不妥協,用字簡潔。

艾諾成為首位法國女性奪得諾貝爾文學獎,她形容獲獎是榮譽和責任,指不一定是證明在她的寫作方面,而是以準確和公正的方式對世界作證。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。