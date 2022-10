物業管理公司被控逼遷華埠散房租客 以60多萬和解訴訟（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠兩棟散房公寓的租客與社區住客聯會(CTA)於2017年發起訴訟,指控一間物業管理公司接手公寓後逼遷租客,和徵收不合理的罰款等,現在雙方達成和解協議,物業管理公司同意支付61.8萬元的和解金。

涉案的兩棟散房公寓,分別位於舊金山華埠市Stockton街1350號,與Broadway街371號,當中8位租客與社區住客聯會(CTA)於2017年提出訴訟,指控華仕德(Valstock)物業管理公司接手公寓後逼遷租客,和徵收不合理的罰款等。

涉及的事項包括,該公司不允許租客晾衣服,如見到晾曬的衣物,就會罰款200元,晾曬的衣物亦會被工作人員擅自扔進垃圾桶。

此外,公司也在共用區域,如廚房和走廊安裝監控鏡頭、安裝淋浴限時器等;租客忘記帶鎖匙,要管理人員幫忙開門也要罰錢。

當時有租客就表示,Valstock公司營造出恐懼氛圍,讓租客時常擔驚受怕,憂慮任何事情都可能招致逼遷。

Valstock當時更向每名租客派發一份長達40頁的全英文租約,畫面所見就是這份租約攤開後的長度。

在2017年,100多人在該公司所管理的大樓前舉行集會遊行,希望引起全市各界的關注,當時管理公司回覆本台查詢指,不准在物業範圍晾衣,以及在公共空間擺放雜物,完全是為了租客的安全,而絕不是想逼遷租客,但就無回應為何要罰錢。

事隔多年後,在多個法律團體的幫助下,案件終於於今年8月達成庭外和解,協議的內容包括被告Samantha Seto、Kelvin Yee、物業管理公司Valstock,以及其相關企業,將向原告支付共61萬8千元和解金。

對於引發訴訟的管理模式,Valstock公司及其他被告亦承諾作出改善,當中包括重要通知會提供中文翻譯,對於涉案的兩棟樓宇,停止收取存在爭議的200元和50元罰款;若不阻擋走火通道,則允許租客在單位窗台晾曬衣物,此外在工作時間內,公司確保辦公室內至少有一位講中文的員工協助租客。

除此之外,必須確保就職於該兩棟物業的管理層和員工,每兩年參加一次反歧視、反騷擾的公平住房培訓等。

社區住客聯會主席梁榮浩表示,無論任何人,即使是說中文、英語或西班牙語,是否在舊金山出生或移民,都可以團結起來,希望所有人都有一個被人接納、安全和安穩的地方居住。

社區住客聯會主席梁榮浩說:「管理公司所做的事,主要是想逼走我們,逼走我們的租客,原因為什麼要逼走租客呢?現是的租客只交幾百元租金,管理公司逼遷後,就可以高價招租,就可以賺錢。」

他指不希望再有其他租客受害,受到不合理的騷擾及歧視的手段,被逼離開家園。

