物業管理公司被控逼遷華埠散房租客 以60多萬和解訴訟（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠兩棟散房公寓的租客與社區住客聯會（CTA）於2017年發起訴訟，指控一間物業管理公司接手公寓後逼遷租客，和徵收不合理的罰款等，現在雙方達成和解協議，物業管理公司同意支付61.8萬元的和解金。

涉案的兩棟散房公寓，分別位於舊金山華埠市Stockton街1350號，與Broadway街371號，當中8位租客與社區住客聯會（CTA）於2017年提出訴訟，指控華仕德（Valstock）物業管理公司接手公寓後逼遷租客，和徵收不合理的罰款等。

涉及的事項包括，該公司不允許租客晾衣服，如見到晾曬的衣物，就會罰款200元，晾曬的衣物亦會被工作人員擅自扔進垃圾桶。

此外，公司也在共用區域，如廚房和走廊安裝監控鏡頭、安裝淋浴限時器等；租客忘記帶鎖匙，要管理人員幫忙開門也要罰錢。

當時有租客就表示，Valstock公司營造出恐懼氛圍，讓租客時常擔驚受怕，憂慮任何事情都可能招致逼遷。

Valstock當時更向每名租客派發一份長達40頁的全英文租約，畫面所見就是這份租約攤開後的長度。

在2017年，100多人在該公司所管理的大樓前舉行集會遊行，希望引起全市各界的關注，當時管理公司回覆本台查詢指，不准在物業範圍晾衣，以及在公共空間擺放雜物，完全是為了租客的安全，而絕不是想逼遷租客，但就無回應為何要罰錢。

事隔多年後，在多個法律團體的幫助下，案件終於於今年8月達成庭外和解，協議的內容包括被告Samantha Seto、Kelvin Yee、物業管理公司Valstock，以及其相關企業，將向原告支付共61萬8千元和解金。

對於引發訴訟的管理模式，Valstock公司及其他被告亦承諾作出改善，當中包括重要通知會提供中文翻譯，對於涉案的兩棟樓宇，停止收取存在爭議的200元和50元罰款；若不阻擋走火通道，則允許租客在單位窗台晾曬衣物，此外在工作時間內，公司確保辦公室內至少有一位講中文的員工協助租客。

除此之外，必須確保就職於該兩棟物業的管理層和員工，每兩年參加一次反歧視、反騷擾的公平住房培訓等。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，無論任何人，即使是說中文、英語或西班牙語，是否在舊金山出生或移民，都可以團結起來，希望所有人都有一個被人接納、安全和安穩的地方居住。

社區住客聯會主席梁榮浩說：「管理公司所做的事，主要是想逼走我們，逼走我們的租客，原因為什麼要逼走租客呢？現是的租客只交幾百元租金，管理公司逼遷後，就可以高價招租，就可以賺錢。」

他指不希望再有其他租客受害，受到不合理的騷擾及歧視的手段，被逼離開家園。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。