針對晶片短缺 專家分享後疫情的半導體產業趨勢（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

自疫情期間,全球因晶片短缺問題,更加重視半導體業發展,專家週三也與我們分享後疫情的半導體產業趨勢。

週三中午,由華美半導體協會(CASPA)舉辦的記者會邀請到兩位業界講者,分享半導體業的新趨勢,主軸與10月中的年會主題「計算、連結、儲存」息息相關。

華美半導體2019年的會長華啟偉(Danny Hua),就與本台分享自疫情爆發後回歸實體活動的感想。

華啟偉說:「連續三年的疫情,大家就沒辦法在一起實體了,所以我們都是改由線上Zoom的形式,現在正好在這個時機,疫情也是開始得到緩解,希望這些好久沒有在一起,能夠再回來,大家都回來看看,回來社群,把這三年快要失去的記憶,再把它捕捉回來。」

講者之一的Synopsys產品營銷執行長Manmeet Walia,也很高興能回來與同領域人士交流。

Walia說:「其實這不只是科技,科技在大家合作、交流,及營造這個生態時,更加有效。」

他也與我們透露將在年會上分享「小晶片」的崛起。

Walia說:「我的主題是多晶片系統,又稱為『小晶片』,Synopsys對小晶片感到非常興奮,我們將這稱之為『sys-more』時代,也就是多系統晶片的時代,目前有很多關於小晶片顯著增長的預測,Gartner好像就預測在2024年小晶片收益,將達到500億元,未來幾年,10%的單層單元(SLC)設計,將會是小芯片。」

另一位講者,eTopus執行長Harry Chan,將分享晶片在連接資源和數據中心的重要性。

Chan說:「如我們所知在疫情期間,透過混合式工作模式,大家必須在家或辦公室做連結,在這種混合的工作模式下,大家不得不使用大量的連接,來與不同地方的同事開會。」

華美半導體協會在10月15日舉辦的2022年會,將邀請到11位業界講者分享更多半導體消息。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。