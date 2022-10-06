針對晶片短缺 專家分享後疫情的半導體產業趨勢（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

自疫情期間，全球因晶片短缺問題，更加重視半導體業發展，專家週三也與我們分享後疫情的半導體產業趨勢。

週三中午，由華美半導體協會（CASPA）舉辦的記者會邀請到兩位業界講者，分享半導體業的新趨勢，主軸與10月中的年會主題「計算、連結、儲存」息息相關。

華美半導體2019年的會長華啟偉（Danny Hua），就與本台分享自疫情爆發後回歸實體活動的感想。

華啟偉說：「連續三年的疫情，大家就沒辦法在一起實體了，所以我們都是改由線上Zoom的形式，現在正好在這個時機，疫情也是開始得到緩解，希望這些好久沒有在一起，能夠再回來，大家都回來看看，回來社群，把這三年快要失去的記憶，再把它捕捉回來。」

講者之一的Synopsys產品營銷執行長Manmeet Walia，也很高興能回來與同領域人士交流。

Walia說：「其實這不只是科技，科技在大家合作、交流，及營造這個生態時，更加有效。」

他也與我們透露將在年會上分享「小晶片」的崛起。

Walia說：「我的主題是多晶片系統，又稱為『小晶片』，Synopsys對小晶片感到非常興奮，我們將這稱之為『sys-more』時代，也就是多系統晶片的時代，目前有很多關於小晶片顯著增長的預測，Gartner好像就預測在2024年小晶片收益，將達到500億元，未來幾年，10%的單層單元（SLC）設計，將會是小芯片。」

另一位講者，eTopus執行長Harry Chan，將分享晶片在連接資源和數據中心的重要性。

Chan說：「如我們所知在疫情期間，透過混合式工作模式，大家必須在家或辦公室做連結，在這種混合的工作模式下，大家不得不使用大量的連接，來與不同地方的同事開會。」

華美半導體協會在10月15日舉辦的2022年會，將邀請到11位業界講者分享更多半導體消息。

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