利率上升兼零件短缺 專家指短期內汽車價格不會下降

【KTSF 朱慧琪報導】

現時買車可能會比較困難，因為利率持續上升，加上零件短缺，專家指，短期內汽車價格不會下降。

零件短缺、需求大，加上利率不斷上升，導致買車的成本也大幅增加。

理財作家Rana Foroohar說：「意味著你找不到想要的車，或者要付多點錢。」

專家指，如果你正考慮買新車或二手車，不要期待汽車價格會回落到正常水平，因為並無誘因可以令到一些汽車公司和二手車經銷商降低價格。

Co-Pilot執行長Pat Ryan說：「新車不多，Toyota與其他車廠說，沒太多貨可供應，貨源十分稀有，二手車價格高得離譜。」

根據最新的消費者價格指數（CPI），8月份，新車的價格創新高，較過去三年上漲了30%，而二手車價格比2019年8月同期上漲了48%，專家指，因為汽車製造商仍然面對電腦晶片和其他零件短缺。

Foroohar說：「意味著價格上升，零件難找，修車店也難以把車修理好，這一切好像滾雪球循環。」

與此同時，利率上升令有意買車人士卻步，根據交易平台Cox Automotive信用評分低的人，通常佔新車買家的15%，現在這個比例下降到只有5%。

另一個交易平台Edmunds，今年第三季新車貸款利率平均達到5厘7，如果馬上需要買新車的人，又不希望等到市場回暖，專家有個貼士給大家。

Ryan說：「不要去銀行，也不要去二手車經銷商，去信用合作社（Credit Union），他們比較低息，因為不需要付稅。」

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