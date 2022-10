利率上升兼零件短缺 專家指短期內汽車價格不會下降

【KTSF 朱慧琪報導】

現時買車可能會比較困難,因為利率持續上升,加上零件短缺,專家指,短期內汽車價格不會下降。

零件短缺、需求大,加上利率不斷上升,導致買車的成本也大幅增加。

理財作家Rana Foroohar說:「意味著你找不到想要的車,或者要付多點錢。」

專家指,如果你正考慮買新車或二手車,不要期待汽車價格會回落到正常水平,因為並無誘因可以令到一些汽車公司和二手車經銷商降低價格。

Co-Pilot執行長Pat Ryan說:「新車不多,Toyota與其他車廠說,沒太多貨可供應,貨源十分稀有,二手車價格高得離譜。」

根據最新的消費者價格指數(CPI),8月份,新車的價格創新高,較過去三年上漲了30%,而二手車價格比2019年8月同期上漲了48%,專家指,因為汽車製造商仍然面對電腦晶片和其他零件短缺。

Foroohar說:「意味著價格上升,零件難找,修車店也難以把車修理好,這一切好像滾雪球循環。」

與此同時,利率上升令有意買車人士卻步,根據交易平台Cox Automotive信用評分低的人,通常佔新車買家的15%,現在這個比例下降到只有5%。

另一個交易平台Edmunds,今年第三季新車貸款利率平均達到5厘7,如果馬上需要買新車的人,又不希望等到市場回暖,專家有個貼士給大家。

Ryan說:「不要去銀行,也不要去二手車經銷商,去信用合作社(Credit Union),他們比較低息,因為不需要付稅。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。