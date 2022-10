拜登往佛州視察颶風災情 承諾助居民助建

【KTSF】

拜登總統和第一夫人視察一星期前颶風Ian在佛羅里達州造成的破壞,拜登還在一些受災最嚴重的地區會見了州長Ron Desantis、地方官員、居民和小企業主,拜登將佛羅里達州的聯邦緊急災難又延長了30天。

拜登總統說:「今天我們唯一工作,是確保佛州人民得到所需一切,以全面重建。」

週三拜登總統視察颶風Ian蹂躪後的佛羅里達州,Ian登陸佛州一星期後,造成100多人喪生,許多人失去了家園。

Margaret Cruz說:「走出外而外面就像戰區,滿目瘡痍。」

拜登會見了一些失去家園和生意的人,並感謝那些在當地幫助這些受災社區的人。

拜登說:「搜救隊已到訪7萬戶人家,救出3,800多人。」

第一夫人和總統一起在空中,親眼目睹了風災的範圍有多廣。

居民將能夠比預期早幾天使用前往Pine島的道路,這條路之前被風暴破壞了。

DeSantis說:「今天晚些時候,公眾將能夠用這座橋,並能夠返回島上。」

週三較早時,拜登宣布延長佛羅里達州的聯邦緊急救難增加30天的援助,以幫助佛州重建。

拜登說:「我們不會離開,在這完成之前都不會離開。」

