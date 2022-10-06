拜登往佛州視察颶風災情 承諾助居民助建

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拜登總統和第一夫人視察一星期前颶風Ian在佛羅里達州造成的破壞，拜登還在一些受災最嚴重的地區會見了州長Ron Desantis、地方官員、居民和小企業主，拜登將佛羅里達州的聯邦緊急災難又延長了30天。
拜登總統說：「今天我們唯一工作，是確保佛州人民得到所需一切，以全面重建。」
週三拜登總統視察颶風Ian蹂躪後的佛羅里達州，Ian登陸佛州一星期後，造成100多人喪生，許多人失去了家園。
Margaret Cruz說：「走出外而外面就像戰區,滿目瘡痍。」
拜登會見了一些失去家園和生意的人，並感謝那些在當地幫助這些受災社區的人。
拜登說：「搜救隊已到訪7萬戶人家，救出3,800多人。」
第一夫人和總統一起在空中，親眼目睹了風災的範圍有多廣。
居民將能夠比預期早幾天使用前往Pine島的道路，這條路之前被風暴破壞了。
DeSantis說：「今天晚些時候，公眾將能夠用這座橋，並能夠返回島上。」
週三較早時，拜登宣布延長佛羅里達州的聯邦緊急救難增加30天的援助，以幫助佛州重建。
拜登說：「我們不會離開，在這完成之前都不會離開。」
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