在Alec Baldwin出演的電影《鐵鏽》的製作過程中,發生致命的過失導致一名攝影師死亡,Baldwin和死者的家屬已達成和解協議。

去年演員Baldwin在片場拍攝《鐵鏽》期間,開槍誤殺了攝影師Halyna Hutchins,電影導演Joel Souza也受傷了。

事件中,Baldwin、製作公司和其他與電影有關的人,於2月被指控違反了多項行業標準。

死者Hutchin的丈夫發表聲明稱,根據和解協議,此案將會撤回。

死者的丈夫將被任命為電影的執行製片人,並可以分享本片部份的盈利,《鐵鏽》的拍攝工作預計將在明年年初恢復,Souza將重新擔任導演。

