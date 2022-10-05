特朗普起訴CNN誹謗 要求賠償至少4.75億

October 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統特朗普起訴CNN有線新聞網誹謗，要求CNN賠償至少4.75億。

根據Truthsocial社交媒體，特朗普指CNN對他的虛假、誹謗和煽動性錯誤描述，損害了他的聲譽，干擾他的政治生涯，他要求CNN支付75,000元的損害賠償，及4億7500萬元的懲罰性賠償。

特朗普特別指CNN使用「大謊言」，來描述他對2020年總統大選程序的健全性的關注，而「大謊言」是直接指當年希特拉所用的戰術，表示「大謊言一再重複，就會有人信以為真」。

訴訟指CNN以誹謗特朗普的形式搞嚇阻行動，最近幾個月升級，原因是CNN擔心特朗普將在2024年再次競選總統。

CNN對事件未作出任何回應。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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