特朗普起訴CNN誹謗 要求賠償至少4.75億

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統特朗普起訴CNN有線新聞網誹謗,要求CNN賠償至少4.75億。

根據Truthsocial社交媒體,特朗普指CNN對他的虛假、誹謗和煽動性錯誤描述,損害了他的聲譽,干擾他的政治生涯,他要求CNN支付75,000元的損害賠償,及4億7500萬元的懲罰性賠償。

特朗普特別指CNN使用「大謊言」,來描述他對2020年總統大選程序的健全性的關注,而「大謊言」是直接指當年希特拉所用的戰術,表示「大謊言一再重複,就會有人信以為真」。

訴訟指CNN以誹謗特朗普的形式搞嚇阻行動,最近幾個月升級,原因是CNN擔心特朗普將在2024年再次競選總統。

CNN對事件未作出任何回應。

