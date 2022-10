台灣當局改變定義 解放軍機飛入空域也算「第一擊」

【有線新聞】

台灣當局改變解放軍「第一擊」的定義,由以往開火改為包括戰機飛入空域。

台灣的國防部表示,星期三截至下午5時,有33架大陸軍機和4艘軍艦在台灣周邊活動,台灣軍方以船艦、飛機和導彈監控。

美國眾議院議長佩洛西8月訪台,解放軍之後在台灣周邊海空域進行演練和軍事行動,之後有無人機飛往金門的台軍哨站。

台灣的國防部長邱國正早前表示,台灣絕對不會發動「第一擊」,以免讓解放軍出師有名。

邱國正星期三被立委問到是否仍然堅持立場,以及何謂「第一擊」的時候說,以往認定對方開炮是「第一擊」,但是現狀已經改變,解放軍機飛越「領空」都算是。

他說:「我們已經把這個調整,飛躍的航空器實體,我就認為它算是第一擊。」

他說台灣方面也有紅線,解放軍跨過紅線的話,台灣一定會反制。大陸早前表明,解放軍在台灣周邊的演練和軍事行動,是對台獨分裂分子和外部勢力的震懾懲戒。

