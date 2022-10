【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市議員麥德誠(Matt Dorsey)和佩斯金(Aaron Peskin)動議,將租金管制延伸到一些高密度住房項目的新住宅單位。

在現有的法例下,舊金山1979年前建的出租單位都有受到租金管制的保護,這也包括一些姻親單位。

麥德誠和佩斯金現在動議讓發展商在HOME-SF的發展項目中增加住屋密度,同時也增加可負擔房屋,並把這些新的住屋單位也納入租金管制中。

在HOME-SF計劃下,市府允許發展商增加住屋密度,但規定住屋單位中,必須有20%到30%的單位是可負擔房屋。

提案要是通過,將會增加舊金山的可負擔出租房屋。

