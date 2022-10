舊金山選民11月選舉將表決是否延續徵收半美分銷售稅

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)選民將在11月選舉中,就是否更新延續半美分的銷售稅,並允許市府發行19億1千萬元公債改善市內的交通。

舊金山選民在2003年通過增加半美分,或者0.5%的銷售稅,讓市府發18.8億的公債,為期30年,到2034年到期。

L提案建議延長這半美分的銷售稅至2053年,也就是說,原來的30年從2023年開始重新算起。

L提案將允許市府用銷售稅收,來發行19億1千萬元的公債,來支付交通項目,這包括:

— 修路、腳踏車設施、交通燈

— 維修公共交通工具

— 在灣景區建Caltrain 火車站

— 在Mission Bay 建渡輪碼頭

— 為殘障人士提供交通服務

— 高速公路的安全改進等

審計師辦公室表示,L提案將為市府每年收取一億的稅收,逐年增加,到了2052年將是2億3千多萬元,收取到的稅收將用來支付公債的利息。

支持L提案的包括市長、市議會、工會組織和商會等,原因是這些交通項目能夠讓交通和道路更加安全,也提高公共交通的可靠性。

反對L提案的人士則認為,提案目的是要讓市府借更多的錢,而選民已經在6月的選舉中,拒絕為交通項目發行4億公債,市府現在捲土重來,而延長銷售稅,影響的是低收入市民,舊金山現時的銷售稅率是8.625%。

L提案需要超過3分之2的贊成票才可通過。

