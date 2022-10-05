奧克蘭暴力案件接二連三 有市民促市議員Nikki Bas下台（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）近日暴力事件接二連三，有市民表示，市議員Nikki Bas領導不力，沒有好好保護市民，要求她即時下台，又指她削減警察經費後，增派警員去到奧克蘭華埠是自相矛盾。

有要求Nikki Bas下台的市民表示，Nikki Bas作為代表奧克蘭華埠的市議員，她沒有主動作出保護市民的行動，又指她早前主張削減警察經費及裁減警員，但後來又於奧克蘭華埠增派警力一事上領功。

他們指，奧克蘭市需要一個領導人，而不是一個政客，於政治上取態，但換來謀殺、打劫、槍擊，最終傷及無辜市民。

奧克蘭社區領袖陳錫彭（Carl Chan）指，不止是華埠，整個奧克蘭的老人家、小孩都感到不安全，又不滿Nikki Bas臨近選舉，才增加曝光率。

陳錫彭說：「而最令人感到可恥的，是近期發生很多命案的時候，她（Bas）一向都不會來華埠做任何事，但現時每次槍殺案、襲擊案，她就會出現，為什麼呢？就是要拉票、競選。」

記者會舉行期間，一直有Nikki Bas的支持者舉牌，包括是台山社安隊及OCIC主席莊錦鎮等人，站在陳錫彭及其他主張Bas下台的人士後面。

一位市民準備發言時，要求後方人士安靜，有人叫囂。

該市民Wilson Young指，自己6年前在華埠於第8街被人持械打劫，警員迅速到場，疑犯亦被拘捕，之後罪成入獄，全靠的是警察。

Wilson Young說：「我懇請奧克蘭領導人，增加更多警力，而不是削減警方經費，警察是友善的，他們不是跟市民對抗，他們是幫助我們的。」

有市民指，Bas的支持者干擾會議是不當，雙方之後互相指手劃腳、發生口角。

本台記者嘗試過聯絡Nikki Bas，查詢她對於有市民要求她下台有何回應，但未有得到答覆。

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