奧克蘭暴力案件接二連三 有市民促市議員Nikki Bas下台（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)近日暴力事件接二連三,有市民表示,市議員Nikki Bas領導不力,沒有好好保護市民,要求她即時下台,又指她削減警察經費後,增派警員去到奧克蘭華埠是自相矛盾。

有要求Nikki Bas下台的市民表示,Nikki Bas作為代表奧克蘭華埠的市議員,她沒有主動作出保護市民的行動,又指她早前主張削減警察經費及裁減警員,但後來又於奧克蘭華埠增派警力一事上領功。

他們指,奧克蘭市需要一個領導人,而不是一個政客,於政治上取態,但換來謀殺、打劫、槍擊,最終傷及無辜市民。

奧克蘭社區領袖陳錫彭(Carl Chan)指,不止是華埠,整個奧克蘭的老人家、小孩都感到不安全,又不滿Nikki Bas臨近選舉,才增加曝光率。

陳錫彭說:「而最令人感到可恥的,是近期發生很多命案的時候,她(Bas)一向都不會來華埠做任何事,但現時每次槍殺案、襲擊案,她就會出現,為什麼呢?就是要拉票、競選。」

記者會舉行期間,一直有Nikki Bas的支持者舉牌,包括是台山社安隊及OCIC主席莊錦鎮等人,站在陳錫彭及其他主張Bas下台的人士後面。

一位市民準備發言時,要求後方人士安靜,有人叫囂。

該市民Wilson Young指,自己6年前在華埠於第8街被人持械打劫,警員迅速到場,疑犯亦被拘捕,之後罪成入獄,全靠的是警察。

Wilson Young說:「我懇請奧克蘭領導人,增加更多警力,而不是削減警方經費,警察是友善的,他們不是跟市民對抗,他們是幫助我們的。」

有市民指,Bas的支持者干擾會議是不當,雙方之後互相指手劃腳、發生口角。

本台記者嘗試過聯絡Nikki Bas,查詢她對於有市民要求她下台有何回應,但未有得到答覆。

