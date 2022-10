【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)上星期發生的校園槍擊案,造成6人受傷,警方公開閉路電視畫面。

閉路電視畫面可見,兩名槍手跑進學校,清楚可見其中一人手持手槍,幾名學生隨即跑走,幾秒後兩個槍手從學校跑出來。

警方表示,希望市民可以協助確認幾名相關人士的身份,市民如有任何資料,可以致電警方匿名舉報熱線,電話是(510)238-7950。

