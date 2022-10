奧克蘭有54個新可負擔房屋單位開放候補名單（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)有54個全新的可負擔房屋單位,開放候補名單申請。

位於奧克蘭國際大道9415號的Cherry Hill Apartments全新落成,現在有54個可負擔房屋單位開放申請候補。

地區收入中位數50%的民眾,可申請studio開放式單位,月租為1178元;單睡房的住宅單位月租為1255元;兩睡房單位月租為1492元,或以個人收入的30%為準;三睡房單位月租為1710元,或以個人收入的30%為準。

地區收入中位數40%的民眾,則開放申請兩睡房及三睡房單位,月租均以個人收入的30%為準。

申請者收入限制,依據Alameda縣地區收入中位數,以兩人住戶為例,地區收入中位數50%的人士,年收入限制為57,150元,地區收入中位數40%的人士,年收入限制為45,720元。

有興趣申請Cherry Hill Apartments,可以在網上提出申請,或下載中文申請表並郵寄遞交,當局將審查申請人資格,符合資格的人士將納入候補名單。

更多資訊請瀏覽:https://housing.acgov.org/listing/ea5b6730-e219-4ab1-aa59-a0f50fbab3b5/acts_cherry_hill_apartments_9415_international_blvd_oakland_ca

