加州中谷地區Merced縣發生綁架案,一家人包括一個8個月大的女嬰至今下落不明,當局發佈涉案匪徒的照片。

Merced縣警方指,事主星期一在一間公司內被匪徒持槍綁走,加州公路巡警(CHP)在距離舊金山(三藩市)110英里的Merced縣,發現這家人的車著火。

到目前為止,匪徒沒要求贖款或者聯絡事主其他家人,被綁架的一家人是8個月大的女嬰,他的父母,以及嬰兒的叔叔。

警方週二發佈兩張監控鏡頭拍到匪徒的相片,尋求公眾協助。

警方強調疑犯是個危險人物,如果見到匪徒應該打911報警,不要接觸他,目前FBI已經介入調查案件。

