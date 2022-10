Stockton市疑出現連環殺手 疑涉奧克蘭一兇案（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州Stockton市警方正調查多起兇殺案,懷疑是連環殺人案,其中一宗去年發生在東灣奧克蘭。

在北加州的一連串兇殺案,警方公佈調查方向,朝疑似連環殺人案進行。

目前警方正調查6宗兇殺案,其中5宗在7月8日至9月27日期間,發生在Stockton,造成5人死亡,地點都在市內附近區域。

Homicide Series Update: Today Chief McFadden released a video of the "Person of Interest" in regards to this series. If you have any info, please call 209-937-8167. There is a $125,000 reward for info that leads to an arrest. pic.twitter.com/QLhcobVFJZ

— Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 5, 2022