Stockton市疑出現連環殺手 疑涉奧克蘭一兇案（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州Stockton市警方正調查多起兇殺案，懷疑是連環殺人案，其中一宗去年發生在東灣奧克蘭。

在北加州的一連串兇殺案，警方公佈調查方向，朝疑似連環殺人案進行。

目前警方正調查6宗兇殺案，其中5宗在7月8日至9月27日期間，發生在Stockton，造成5人死亡，地點都在市內附近區域。

Homicide Series Update: Today Chief McFadden released a video of the "Person of Interest" in regards to this series. If you have any info, please call 209-937-8167. There is a $125,000 reward for info that leads to an arrest. pic.twitter.com/QLhcobVFJZ — Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 5, 2022

Stockton市警局長Stanley McFadden說：「案發地點都昏暗，有些鄰近住宅大樓，被樹木遮蓋，這些地方都少有閉路電視攝影機，代表疑犯或疑犯們很幸運，或是在選地點時做足了功課。」

警方也公佈這支閉路電視片段，請民眾協尋畫面中人士，畫面中人士被列為與案件有關，但還不能確定是否為疑犯。

而在東灣奧克蘭，警方也把Stockton的連續殺人案的疑犯連接至市內兩宗去年4月造成一死一傷的槍擊案。

McFadden說：「現在還未掌握疑犯是單人或多人，我們沒有任何線索指向是單人，或多人犯案。」

警方將繼續調查連環槍擊案的共同之處。

McFadden說：「他們不是竊案，沒有物品失竊，附近也沒有任何幫派活動，疑犯都出其不意。」

退休的前FBI資深探員Tom O’Connor猜測，警方將透過各犯案現場遺留下來的證據，找出任何蛛絲馬跡。

O’Connor說：「「轉移證據」是你遺留在犯案現場的東西，在極少數的案例中，作案者才不會遺留任何東西。」

警方統整兇殺案的資料後公佈。

McFadden說：「我們發現受害者年紀平均42歲，性別大多為男性，族裔多數為拉美裔。」

6宗連環兇殺案，有一名與案件有關人士，警方已公佈懸賞金115,000元，希望找到畫面中的人早日案情有所突破。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。