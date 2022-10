中華總會館於舊金山岡州旅厝紀念碑舉行重陽秋祭（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中華總會館週二於舊金山(三藩市)歷史地標岡州旅厝紀念碑,舉行重陽秋祭紀念華裔先人。

華人傳統會在重陽節拜祭先人,舊金山中華總會館週二帶領一眾社區領袖及市參事,於Lincoln Park內的岡州旅厝紀念碑舉行秋祭,舊金山華裔市參事陳詩敏及馬兆明也有出席。

陳詩敏表示,秋祭讓她憶起過世的親人。

陳詩敏說:「疫情的影響裡,我們可能需要懷念我們的家人,尤其是過身的家人,我們有這個機會,記得過去了失去了的家人,當然因為我們有這個社區聚集在一起,中華總會館,還有亞泰的家人,能夠聚集在這裡,先有這個機會去紀念祖先,希望大家能夠繼續下去,記得當我們有這些儀式的時候,更加增加我們不同的文化交流。」

而市參事馬兆明就指,在舊金山將岡州旅厝紀念碑列為受保護歷史遺址之後,舉行的秋祭大典份外有意義,代表著市府認同華僑先人曾為舊金山付出的歷史,也對於傳統文化傳承上有著重要的意義。

市參事主席華頌善認同飲水要思源。

華頌善說:「我喜歡我們紀念祖先的行徑,讓人們明白他們所做的,是我們存在在這的原因。」

而社區領袖Larry Yee就指,華裔在美國已經超過170年,前身為公墓的Lincoln Park高爾夫球場,也有近150年歷史。

不過近年的仇恨罪案中,時常有人叫華裔「滾回家」,他強調華裔的根就是在美國。

Yee說:「何處是家園?我們以美國為家,我們下葬於此,埋骨於此,很多移民來到舊金山,令這城市更偉大,愛爾蘭裔、意大利裔、希臘裔、猶太裔、法國裔、非洲裔、日本裔等,他們花其一生建設這城市,然後安息於這地。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。