中華總會館於舊金山岡州旅厝紀念碑舉行重陽秋祭（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中華總會館週二於舊金山（三藩市）歷史地標岡州旅厝紀念碑，舉行重陽秋祭紀念華裔先人。

華人傳統會在重陽節拜祭先人，舊金山中華總會館週二帶領一眾社區領袖及市參事，於Lincoln Park內的岡州旅厝紀念碑舉行秋祭，舊金山華裔市參事陳詩敏及馬兆明也有出席。

陳詩敏表示，秋祭讓她憶起過世的親人。

陳詩敏說：「疫情的影響裡，我們可能需要懷念我們的家人，尤其是過身的家人，我們有這個機會，記得過去了失去了的家人，當然因為我們有這個社區聚集在一起，中華總會館，還有亞泰的家人，能夠聚集在這裡，先有這個機會去紀念祖先，希望大家能夠繼續下去，記得當我們有這些儀式的時候，更加增加我們不同的文化交流。」

而市參事馬兆明就指，在舊金山將岡州旅厝紀念碑列為受保護歷史遺址之後，舉行的秋祭大典份外有意義，代表著市府認同華僑先人曾為舊金山付出的歷史，也對於傳統文化傳承上有著重要的意義。

市參事主席華頌善認同飲水要思源。

華頌善說：「我喜歡我們紀念祖先的行徑，讓人們明白他們所做的，是我們存在在這的原因。」

而社區領袖Larry Yee就指，華裔在美國已經超過170年，前身為公墓的Lincoln Park高爾夫球場，也有近150年歷史。

不過近年的仇恨罪案中，時常有人叫華裔「滾回家」，他強調華裔的根就是在美國。

Yee說：「何處是家園？我們以美國為家，我們下葬於此，埋骨於此，很多移民來到舊金山，令這城市更偉大，愛爾蘭裔、意大利裔、希臘裔、猶太裔、法國裔、非洲裔、日本裔等，他們花其一生建設這城市，然後安息於這地。」

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