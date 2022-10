聯邦最高法院迎新一屆會期 將審理招生平權等多項重大訴訟

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週一開始新一屆會期,保守派大法官仍然佔多數,也迎來第一位非洲裔女性大法官,並且審理多宗重要案件,包括招生平權、投票權,以及同性婚姻等大案件。

10月份第一個星期一就是聯邦最高法院新一屆會期的開始,獲得總統拜登歷史性任命的Ketanji Brown Jackson,成為最新加入的大法官,她也是第一位非洲裔女性大法官。

最高法院9名大法官之中,保守派仍然以6比3的比率佔多數。

週一是自2020年初疫情爆發以來,首次准許公眾入去法院聽審,但人數有限制。

在週一審理的兩宗案件中,第一天履新的Ketanji Brown Jackson,提出超過20條問題,並向爭辯的律師,要求對案情作出澄清,其中一件案就是法院應該用何種測驗,去決定物業何時需要接受監管,即是要求業主在進行裝修時,必須要申請許可證。

另一宗案件就是達拉華州和其他州份組成的一個聯盟,在MoneyGram簽發的一些未認領的支票中有爭議,大法官要決定那些州份可以根據1974年聯邦法例去擁有這些支票。

Jackson質疑國會撰寫這條法例時用意何在,保守派大法官也都就一宗有關沼澤地的管制案件訴訟踴躍發言。

Jackson是最高法院歷來第六位女性擔任大法官,也是首次有四位女性大法官一起工作,目前最高法院有兩位非洲裔大法官,分別是Jackson和Clarence Thomas。

今次為期九個月的會期,審理的案件還包括招生平權、投票權、同性婚姻,以及聯邦法例保障互聯網和社交媒體公司,對用戶張貼的內容豁免責任等多項備受關注的重大訴訟。

