【KTSF】

聖塔克拉拉縣(Santa Clara)公園處即將在秋季為縣內7歲至12歲的兒童舉辦一系列課後網上免費的課程,讓孩子熟悉並了解公園巡護員的工作。

「小小公園巡護員」活動,讓社區的孩子有機會在這秋季課後參加這個有趣的活動,也能更加增進對於大自然及昆蟲動植物的了解。

只要完成至少三堂課程,就可以成為正式的小小巡護員,並在11月的「小小公園巡護員家庭日」當天獲頒胸章和證書。

從10月25到11月3共八堂課,孩子可以依照自己的興趣及時間選擇課程,每堂課為40分鐘,詳情可以上網查詢,網址:https://parks.sccgov.org/plan-your-visit/programs-events/junior-rangers-program

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。