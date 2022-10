【KTSF】

東Palo Alto市37歲男子Lathan Johnson,於本年6月開始,涉嫌搶走最少14個女人的頸鏈。

他的目標是一群50歲至73歲,穿著傳統服飾的南亞女人。

其中一宗案件,他涉嫌攻擊女事主及事主丈夫,並將女事主的頸鏈扯走,女事主手腕骨折,而男事主就鼻骨折。

Johnson涉案的頸鏈總值約3萬5千元,他週二在Santa Clara提堂面臨仇恨犯罪及搶劫罪起訴。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。