奧克蘭生日派對發生槍擊案 兩兄弟喪命（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）週一下午發生市內今年第100宗兇殺案，槍擊案在西奧克蘭Cypress Village社區Kirkham街1300號路段發生，另外，北奧克蘭上星期六晚一個年輕人的生日派對上發生槍擊案，造成兩名柏克萊的高中生死亡，死者是兩兄弟，警方相信案件起因是較早前學生之間在學校發生過爭執。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「我們知道槍擊案，不是幫派或有組織犯罪，相信是源於學生之間較早前在學校發生爭執。」

事發在上星期六晚9時45分，發生在位於北奧克蘭，奧克蘭市與Emeryville市交界，Apgar街988號一棟Airbnb短租住宅內的槍擊案。

Armstrong下午召開記者會時證實，案發時一名17歲的高中生正舉行生日派對，至少有30名青少年參加，有3名匪徒當時開車來到現場，其中兩人闖入屋內開槍。

警方到達現場時，發現至少3名青年中槍，其中兩名當場證實不治，兩名死者是兩兄弟，17歲Jazy Soleto Garcia，和他15歲的弟弟Angel，兩名死者一共6兄弟姐妹，由單親母親撫養，目前死者的阿姨設立的GoFundMe眾籌捐款超過8萬元，逾一萬人捐贈。

奧克蘭警察局長補充，現在實在太多年輕人可以使用槍械，家長負上很大責任。

Armstrong說：「我們必須讓年輕人遠離槍械，這不僅是警方的問題，這是家長的問題，這些事情是由家庭裡開始，如果我們關心孩子的話，我們必須確保他們的安全，實在太多的孩子拿到槍械。」

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