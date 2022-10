奧克蘭生日派對發生槍擊案 兩兄弟喪命（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)週一下午發生市內今年第100宗兇殺案,槍擊案在西奧克蘭Cypress Village社區Kirkham街1300號路段發生,另外,北奧克蘭上星期六晚一個年輕人的生日派對上發生槍擊案,造成兩名柏克萊的高中生死亡,死者是兩兄弟,警方相信案件起因是較早前學生之間在學校發生過爭執。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「我們知道槍擊案,不是幫派或有組織犯罪,相信是源於學生之間較早前在學校發生爭執。」

事發在上星期六晚9時45分,發生在位於北奧克蘭,奧克蘭市與Emeryville市交界,Apgar街988號一棟Airbnb短租住宅內的槍擊案。

Armstrong下午召開記者會時證實,案發時一名17歲的高中生正舉行生日派對,至少有30名青少年參加,有3名匪徒當時開車來到現場,其中兩人闖入屋內開槍。

警方到達現場時,發現至少3名青年中槍,其中兩名當場證實不治,兩名死者是兩兄弟,17歲Jazy Soleto Garcia,和他15歲的弟弟Angel,兩名死者一共6兄弟姐妹,由單親母親撫養,目前死者的阿姨設立的GoFundMe眾籌捐款超過8萬元,逾一萬人捐贈。

奧克蘭警察局長補充,現在實在太多年輕人可以使用槍械,家長負上很大責任。

Armstrong說:「我們必須讓年輕人遠離槍械,這不僅是警方的問題,這是家長的問題,這些事情是由家庭裡開始,如果我們關心孩子的話,我們必須確保他們的安全,實在太多的孩子拿到槍械。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。